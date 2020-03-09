Жители Саратовской области сменили свои имена на Фицджеральда и Хаву

9 Март 2020 2020-03-09T10:21:10+03:00

Всего с начала года за этой услугой в органы ЗАГС обратились 184

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В Саратовской области с начала года за переменой имени или фамилии обратились 184 человека.

Как сообщили в Управлении по делам ЗАГС регионального правительства, кто-то сменил имя на Фицджеральда, Фаину и Хаву.

Среди причин перемены: желание носить общую фамилию с родственниками, трудное произношение, несозвучность фамилии с именем и отчеством и другие.

- Внесение изменений в имя или фамилию — законное право любого жителя. Однако тем, кто решился на такой важный шаг, следует подходить к этому вопросу ответственно. Ведь в дальнейшем необходимо привести все документы в соответствие со свидетельством, выданным органами ЗАГС, — отметила начальник управления по делам ЗАГС области Юлия Пономарева.

Она подчеркнула, что, несмотря на новое имя, гражданин продолжает исполнять все обязательства, которые нес до этого.

Поменять имя можно обратившись в ЗАГС по по месту жительства или прописки с 14 лет. Однако до совершеннолетия это возможно сделать только с письменного согласия родителей или официальных представителей.

ИСТОЧНИК KP.RU