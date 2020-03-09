В Аткарске залезший через крышу в салон связи мужчина украл 36 телефонов
Похитителем оказался житель Энгельса
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В Аткарске Саратовской области полиция 7 марта нашла похитителя 36 телефонов.
- Вечером 22 февраля сотрудник частной охранной организации сообщил, что ночью кто-то сломал крышу салона связи и украл мобильники, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 27-летнего жителя Энгельса. У мужчины уже имелось несколько судимостей.
Гражданин признался в преступлении. У него изъяли 15 мобильников и залоговый билет из энгельсского ломбарда.
ИСТОЧНИК KP.RU