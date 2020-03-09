Водитель ВАЗа сбил девочку под Балашовом и сбежал с места
В селе Репное Балашовского района вчера вечером, 8 марта, под колеса автомобиля попала 15-летняя девочка.
- В 20:00 около дома №51 по улице Советская неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, наехал на подростка. Несовершеннолетняя шла по обочине по ходу движения и в одежде без световозвращающих элементов. После ДТП шофер уехал с места происшествия, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции Саратовской области.
Девочке назначили амбулаторное лечение, а виновника аварии отыскали. Им оказался 29-летний водитель ВАЗ-211200. Обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU