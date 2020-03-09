Водитель ВАЗа сбил девочку под Балашовом и сбежал с места

9 Март 2020 2020-03-09T09:09:19+03:00

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В селе Репное Балашовского района вчера вечером, 8 марта, под колеса автомобиля попала 15-летняя девочка.

- В 20:00 около дома №51 по улице Советская неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, наехал на подростка. Несовершеннолетняя шла по обочине по ходу движения и в одежде без световозвращающих элементов. После ДТП шофер уехал с места происшествия, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции Саратовской области.

Девочке назначили амбулаторное лечение, а виновника аварии отыскали. Им оказался 29-летний водитель ВАЗ-211200. Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU