В Саратове девушка сдала украденный ноутбук Apple в ломбард

9 Март 2020 2020-03-09T08:59:46+03:00

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В Ленинском районе Саратова полиция 7 марта раскрыла кражу техники.

- В тот же день в отдел обратилась 34-летняя женщина и рассказала, что вечером в пятницу кто-то свободно достал из автомобиля Hyundai ноутбук Apple за 45 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители по подозрению в краже задержали 24-летнюю ранее не судимую гражданку.

Девушка призналась в преступлении и рассказала, что сдала технику в ломбард.

ИСТОЧНИК KP.RU