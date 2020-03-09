В Саратове девушка сдала украденный ноутбук Apple в ломбард
Техника лежала в автомобиле Hyundai
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В Ленинском районе Саратова полиция 7 марта раскрыла кражу техники.
- В тот же день в отдел обратилась 34-летняя женщина и рассказала, что вечером в пятницу кто-то свободно достал из автомобиля Hyundai ноутбук Apple за 45 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители по подозрению в краже задержали 24-летнюю ранее не судимую гражданку.
Девушка призналась в преступлении и рассказала, что сдала технику в ломбард.
ИСТОЧНИК KP.RU