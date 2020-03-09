2020-03-09T08:12:11+03:00
Происшествия

Девушка за рулем иномарки протаранила стену в Заводском районе

Пострадала пассажирка
Ольга Симонова
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В Заводском районе Саратова вчера поздним вечером, 8 марта, 19-летняя водительница угодила в аварию

- В 23:00 напротив дома №54д по проспекту Энтузиастов девушка за рулем Hyundai Getz не справилась с управлением и врезалась в препятствие, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции области.

Препятствием оказалась стена здания. В ДТП пострадала 44-летняя пассажирка иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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