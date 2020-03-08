Координатор реготделения ЛДПР оригинально поздравил саратовских дам с 8 марта
Антон Касаткин проехал на коне и подарил женщинам цветы
Антон Касаткин подарил саратовчанкам цветы. Фото со страницы в Instagram
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В международный женский день 8 марта координатор саратовского регионального отделения Антон Касаткин поздравлял женщин на улице.
Он проехал по центру Саратова на белом коне и одарил прохожих дам цветами.
Фото со страницы в Instagram
- В день 8 марта надо быть на коне, желательно на белом)! В окружении девушек, цветов и улыбок! Чем не принц? Осталось найти принцессу... – написал Антон Касаткин на своей странице в Instagram.
Фото со страницы в Instagram
ИСТОЧНИК KP.RU