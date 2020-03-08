2020-03-08T18:51:31+03:00
Общество

Координатор реготделения ЛДПР оригинально поздравил саратовских дам с 8 марта

Антон Касаткин проехал на коне и подарил женщинам цветы
Екатерина Семенова
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Антон Касаткин подарил саратовчанкам цветы. Фото со страницы в InstagramАнтон Касаткин подарил саратовчанкам цветы. Фото со страницы в Instagram
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В международный женский день 8 марта координатор саратовского регионального отделения Антон Касаткин поздравлял женщин на улице.

Он проехал по центру Саратова на белом коне и одарил прохожих дам цветами.

Фото со страницы в Instagram

Фото со страницы в Instagram

- В день 8 марта надо быть на коне, желательно на белом)! В окружении девушек, цветов и улыбок! Чем не принц? Осталось найти принцессу... – написал Антон Касаткин на своей странице в Instagram.

Фото со страницы в Instagram

Фото со страницы в Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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