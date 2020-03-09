Неделя в Саратове начнется с теплой погоды

9 Март 2020 2020-03-09T07:58:46+03:00

В понедельник будет тепло Фото: Екатерина Семенова

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В Саратовской области 9 марта ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу синоптиков областного Гидрометцентра, осадков днем не будет.

Высока вероятность тумана с видимостью до 500-1000 метров в секунду. Ветер будет дуть с юга со скоростью до 4-9 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до 13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU