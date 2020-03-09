2020-03-09T07:58:46+03:00
Общество

Неделя в Саратове начнется с теплой погоды

Осадков не ожидается
Екатерина Семенова
Поделиться:
В понедельник будет теплоВ понедельник будет теплоФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

В Саратовской области 9 марта ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу синоптиков областного Гидрометцентра, осадков днем не будет.

Высока вероятность тумана с видимостью до 500-1000 метров в секунду. Ветер будет дуть с юга со скоростью до 4-9 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до 13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24