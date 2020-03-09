Неделя в Саратове начнется с теплой погоды
Осадков не ожидается
В понедельник будет теплоФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области 9 марта ожидается облачная погода с прояснениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу синоптиков областного Гидрометцентра, осадков днем не будет.
Высока вероятность тумана с видимостью до 500-1000 метров в секунду. Ветер будет дуть с юга со скоростью до 4-9 метров в секунду.
Днем воздух прогреется до 13 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU