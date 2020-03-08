2020-03-08T16:16:27+03:00
Происшествия

На озере Сазанка утонул человек

Труп подняли спасатели
Екатерина Семенова
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В Саратовской области утонул еще один человек.

Как сообщает «ЧП-Саратов», на этот раз трагедия произошла на озере Сазанка Энгельсского района.

ЧП случилось на глазах очевидцев. Мужчина провалился под лед и начал тонуть. К нему подошли на лодке, но спасти не успели.

На место выезжали сотрудники Энгельсспаса. Они подняли из озера тело погибшего. Кроме того, потребовали еще от одного рыбака уйти со льда

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ИСТОЧНИК KP.RU

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