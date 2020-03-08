В Саратове ограбили врача после дежурства

8 Март 2020 2020-03-08T14:48:48+03:00

Злоумышленник напал на него в подъезде дома

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В Ленинском районе Саратова был ограблен мужчина.

Как сообщает издание «Новости Саратова», ЧП случилось в подъезде дома на улице Одесская.

Известно, что жертвой нападения стал врач, который шел домов после дежурства. Его ударили по голове тяжелым предметом и похитили семь тыс. рублей, телефон и банковскую карту. Причем с нее злоумышленники потратили две тыс. рублей на алкоголь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU