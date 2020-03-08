2020-03-08T14:48:48+03:00
Происшествия

В Саратове ограбили врача после дежурства

Злоумышленник напал на него в подъезде дома
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова был ограблен мужчина.

Как сообщает издание «Новости Саратова», ЧП случилось в подъезде дома на улице Одесская.

Известно, что жертвой нападения стал врач, который шел домов после дежурства. Его ударили по голове тяжелым предметом и похитили семь тыс. рублей, телефон и банковскую карту. Причем с нее злоумышленники потратили две тыс. рублей на алкоголь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Елшанке сгорела старинная мельница
Координатор реготделения ЛДПР оригинально поздравил саратовских дам с 8 марта
Назван город Саратовской области с самым высоким IQ
На озере Сазанка утонул человек
В Энгельсе промывают сети водоводов
В Саратове ограбили врача после дежурства
Мужчина провалился в вентиляционную шахту многоэтажки в Саратове
Пьяный старик утонул на Волге под Саратовом
Отключена вода в двух районах Саратова
Михаил Мишустин распорядился выделить 874 млн рублей на Парк покорителей космоса под Энгельсом
В Саратове через девять месяцев нашли пропавшего без вести мужчину
Решение по финансированию строительства скоростного трамвая в Саратове ожидается на следующей неделе
8 марта в Саратове будет тепло и солнечно
Объявлен очередной аукцион на достройку школы в «Авиаторе»