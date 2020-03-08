Пьяный старик утонул на Волге под Саратовом
Тело нашли на глубине 10 метров
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На Волге под Саратовом утонул мужчина.
Как сообщает «ЧП-Саратов», 73-летний гражданин был, предположительно, нетрезв.
Трагедия разыгралась вблизи острова Зеленый. Очевидцы заявили, что мужчина был в гостях, но в какой-то момент решил пойти к другой компании. Пройдя около 150 метров, он провалился в воду и утонул.
Очевидцы вызвали областных спасателей, водолазы нашли труп на глубине около 10 метров. Тело передано полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU