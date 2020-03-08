2020-03-08T10:03:10+03:00
Общество

Михаил Мишустин распорядился выделить 874 млн рублей на Парк покорителей космоса под Энгельсом

Распоряжение уже подписано
Екатерина Семенова
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Создать Парк покорителей космоса предложил Вячеслав ВолодинСоздать Парк покорителей космоса предложил Вячеслав ВолодинФото: Александр Уриевский
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Подписано распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина о выделении средств на строительство Парка покорителей космоса под Энгельсом Саратовской области.

На проект предусмотрено 874 млн рублей из резервного фонда правительства РФ.

Также премьер поручил министерству строительства контролировать целевое использование денег и следить за эффективностью трат. Доклад об этом будет представлен в начале следующего года.

Напомним, с инициативой строительства Парка выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володина. Планируется, что комплекс будет состоять из нескольких тематических зон, в том числе, мемориальной, ландшафтной, рекреационной и других. Общая площадь – около 30 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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