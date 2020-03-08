2020-03-08T08:29:24+03:00
Общество

Решение по финансированию строительства скоростного трамвая в Саратове ожидается на следующей неделе

Вячеслав Володин сообщил, что обсуждение проекта пройдет в Минфине РФ [видео]
Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин о строительстве скоростного трамвая в Саратове.

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о ходе проекта по строительству скоростного трамвая в Саратове.

В интервью телеканалу ГТРК-Саратов он сообщил, что проектно-сметная документация уже готова. Обсуждение запланировано на 10-14 марта в Минфине РФ.

На проект строительства первого этапа запланировано около двух млрд рублей.

- Ждем решения по финансированию. После чего мы сможем сказать, когда начнется первый этап строительства путей, рассчитанных под скоростной трамвай – сказал Володин.

Он напомнил, что ветка протяженностью около 3,1 км, должна соединить остановки «Детский парк» и «улица Соколовая».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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