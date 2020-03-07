2020-03-07T20:45:34+03:00
Общество

Объявлен очередной аукцион на достройку школы в «Авиаторе»

Это уже третья попытка найти организацию, которая достроит образовательное учреждение
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Стройка школы в "Авиаторе"Стройка школы в "Авиаторе"Фото: Александр Уриевский
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Мэрия Саратова в третий раз объявила аукцион на достройку школы на 1100 учеников в микрорайоне «Авиатор» в Заводском районе Саратова.

На сайте госзакупок МКУ «Капитальное строительство» разметило аукцион на 335 млн 776 тысяч рублей.

Победитель, если будут заявки, определиться 16 марта.

До этих пор дважды аукцион срывался – первый раз на него никто не заявился, второй раз – условия аукциона опротестовала УФАС.

Напомним, посетивший недавно стройку школы председатель ГД Вячеслав Володин раскритиковал мэрию Саратова за срыв строительства и потребовал принять жесткие меры к чиновникам, ответственным за это.

После второго срыва губернатор Радаев объявил выговоры зампреду Наумову и министру образования Седовой.

Напомним, школу местные власти обещали сдать до 1 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Объявлен очередной аукцион на достройку школы в «Авиаторе»
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