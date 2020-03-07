Объявлен очередной аукцион на достройку школы в «Авиаторе»
Мэрия Саратова в третий раз объявила аукцион на достройку школы на 1100 учеников в микрорайоне «Авиатор» в Заводском районе Саратова.
На сайте госзакупок МКУ «Капитальное строительство» разметило аукцион на 335 млн 776 тысяч рублей.
Победитель, если будут заявки, определиться 16 марта.
До этих пор дважды аукцион срывался – первый раз на него никто не заявился, второй раз – условия аукциона опротестовала УФАС.
Напомним, посетивший недавно стройку школы председатель ГД Вячеслав Володин раскритиковал мэрию Саратова за срыв строительства и потребовал принять жесткие меры к чиновникам, ответственным за это.
После второго срыва губернатор Радаев объявил выговоры зампреду Наумову и министру образования Седовой.
Напомним, школу местные власти обещали сдать до 1 сентября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU