В Энгельсе в столкновении машин пострадали двое подростков

7 Март 2020 2020-03-07T16:53:16+03:00

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На Полиграфической в Энгельсе 7 марта в результате ДТП пострадали два человека.

Столкновение произошло около 14.10 у дома №5 по улице Полиграфическая.

По данным ГИБДД Энгельса, 23-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115 при выезде из двора на проезжую часть улицы не уступил автомашине Hyundai под управлением 33-летнего водителя.

Прибывшие медики госпитализировали двух 17-летних подростков из ВАЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU