В Энгельсе в столкновении машин пострадали двое подростков
ДТП произошло на улице Полиграфическая
Фото ГИБДД Энгельса
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На Полиграфической в Энгельсе 7 марта в результате ДТП пострадали два человека.
Столкновение произошло около 14.10 у дома №5 по улице Полиграфическая.
По данным ГИБДД Энгельса, 23-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115 при выезде из двора на проезжую часть улицы не уступил автомашине Hyundai под управлением 33-летнего водителя.
Прибывшие медики госпитализировали двух 17-летних подростков из ВАЗа.
ИСТОЧНИК KP.RU