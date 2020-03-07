Женщина в Саратове обокрала коляску с младенцем, когда мать отвернулась в магазине
Женщина в Саратове обокрала коляску с младенцем.
В магазине «Fix price» на улице Лебедева-Кумача,70 в Ленинском районе Саратова женщина обокрала маму с младенцем.
Момент кражи попал на камеру наблюдения в магазине. Фрагмент записи опубликовал паблик saratov_life_official в Инстаграм.
Отчетливо видно, как женщина на несколько секунд отвлекается от коляски с ребенком и отходит к полке с товаром, чтобы выбрать необходимое. в Этот момент женшина в темносиней куртке в шапке и высоко поднятым на лицо шарфе подходит к коляске и вытаскивает из сумки, которая висела на ручке коляски, кошелек.
Сейчас воровку ищут.
- Женщина не выглядит как крайне нуждающаяся в деньгах. Это просто позор! Таких людей крупным планом нужно потом по всем СМИ показывать, чтобы они на всю жизнь запомнили этот момент! - отмечают в комментариях.
ИСТОЧНИК KP.RU