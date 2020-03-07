2020-03-07T14:54:24+03:00
Происшествия

Женщина в Саратове обокрала коляску с младенцем, когда мать отвернулась в магазине

Все это было проделано прямо под камерами наблюдения [видео]
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Женщина в Саратове обокрала коляску с младенцем.

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В магазине «Fix price» на улице Лебедева-Кумача,70 в Ленинском районе Саратова женщина обокрала маму с младенцем.

Момент кражи попал на камеру наблюдения в магазине. Фрагмент записи опубликовал паблик saratov_life_official в Инстаграм.

Отчетливо видно, как женщина на несколько секунд отвлекается от коляски с ребенком и отходит к полке с товаром, чтобы выбрать необходимое. в Этот момент женшина в темносиней куртке в шапке и высоко поднятым на лицо шарфе подходит к коляске и вытаскивает из сумки, которая висела на ручке коляски, кошелек.

Сейчас воровку ищут.

- Женщина не выглядит как крайне нуждающаяся в деньгах. Это просто позор! Таких людей крупным планом нужно потом по всем СМИ показывать, чтобы они на всю жизнь запомнили этот момент! - отмечают в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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