Мишустин постановил выделить Саратовской области 238,8 млн рублей на зарплаты врачей

7 Март 2020 2020-03-07T13:30:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году 238 млн 866 тысяч рублей поступят в Саратовскую область в качестве трансфертов из Фонда обязательного медицинского страхования. Деньги предназначены на софинансирование расходов медицинских организаций по оплате труда врачей и среднего медицинского персонала. Постановление о выделении средств территориальным фондам медстрахования подписал 6 марта премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего регионам на эти цели перечислят 18 млрд 344 млн. из них 2,7 млрд останутся пока в резерве и не распределены.

Больше всего выделяется Московской области – 2,6 млрд рублей, на втором месте – город Санкт-Петербург – 1,7 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU