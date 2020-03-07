Девушка украла в магазине Саратова 15 пар колготок

7 Март 2020 2020-03-07T12:49:25+03:00

Выяснилось, что несмотря на молодость, девушка уже неоднократно судима

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В Кировском районе Саратова задержана похитительница колготок.

С заявлением о краже в полицию обратился представитель сетевого магазина. Он передал информацию о том, что неизвестная женщина похитила из торгового павильона 15 пар колготок, общей стоимостью 2200 рублей.

Уже задержана подозреваемая – 21-летняя местная жительница, которая уже неоднократно имела проблемы с законом из-за хищений.

Возбуждено уголовное дело о краже.

ИСТОЧНИК KP.RU