Девушка украла в магазине Саратова 15 пар колготок
Выяснилось, что несмотря на молодость, девушка уже неоднократно судима
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В Кировском районе Саратова задержана похитительница колготок.
С заявлением о краже в полицию обратился представитель сетевого магазина. Он передал информацию о том, что неизвестная женщина похитила из торгового павильона 15 пар колготок, общей стоимостью 2200 рублей.
Уже задержана подозреваемая – 21-летняя местная жительница, которая уже неоднократно имела проблемы с законом из-за хищений.
Возбуждено уголовное дело о краже.
ИСТОЧНИК KP.RU