2020-03-07T11:57:03+03:00
Общество

В минтрансе приглашают на обсуждение конкуренции в перевозке пассажиров

В министерстве также обсудят, куда распределить сэкономленные на торгах при ремонте дорог деньги
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Министерство приглашает всех обсудить важные вопросыМинистерство приглашает всех обсудить важные вопросы
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Два вопроса: защиту конкуренции в пассажирских перевозках на общественном транспорте и распределение экономии, получившейся после торгов на ремонт дорог обсудят в министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Это произойдет на заседании общественного совета при министерстве.

Всех желающих поучаствовать в обсуждении приглашают 2 апреля к 16.00 в министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области - ул. 1-я Садовая, 104а (актовый зал).

ИСТОЧНИК KP.RU

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