2020-03-07T13:34:33+03:00
Общество

Отключена вода на пяти улицах в Заводском районе Саратова

Повреждение на водопроводе произошло на улице пролетарская
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Специалисты ООО "КВС" сегодня, 7 марта, занимаются ликвидацией повреждения на водопроводе в районе дома № 28 на улице Пролетарская.

Поэтому снижены параметры холодного водоснабжения абонентам, расположенным по следующим адресам:

улица 4 Нагорная (от д.25В до ул. Прессовая);

Прессовая,

Шилингская (от 4 Нагорной до Пролетарский);

Пролетарская (от 4 Огородного пр. до Грузинской).

Закончить ремонт планируют ориентировочно до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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