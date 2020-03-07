Отключена вода на пяти улицах в Заводском районе Саратова
Повреждение на водопроводе произошло на улице пролетарская
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Специалисты ООО "КВС" сегодня, 7 марта, занимаются ликвидацией повреждения на водопроводе в районе дома № 28 на улице Пролетарская.
Поэтому снижены параметры холодного водоснабжения абонентам, расположенным по следующим адресам:
улица 4 Нагорная (от д.25В до ул. Прессовая);
Прессовая,
Шилингская (от 4 Нагорной до Пролетарский);
Пролетарская (от 4 Огородного пр. до Грузинской).
Закончить ремонт планируют ориентировочно до 18.00.
ИСТОЧНИК KP.RU