2020-03-07T11:21:10+03:00
Общество

На газонах Саратова впервые применят гидропосев

Зампред Бусаргин проверил готовность служб Саратова и Энгельса к уборке города
Алина Маликова
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Зампреду рассказали как и чем будуьт чистить Саратов летомЗампреду рассказали как и чем будуьт чистить Саратов летом
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В Саратове до конца марта остаются не переоборудованными на летний вариант 13 спецмашин по уборке города. Их придерживают на случай на случай внезапных снегопадов или заморозков. Об этом в ходе инспекции на МБУ «Служба благоустройства города» в Саратове сообщил ее руководитель Александр Белов. Сегодня, 7 марта, на предприятие с осмотром приехал заместитель председателя областного правительства Роман Бусаргин. Также в инспекции приняли участие мэр города Михаил Исаев.

В Саратове с этого года будет применен гидропосев - новая для города технология, которая позволит быстрее озеленить город. Об этом заявил Александр Белов.

- Капсулы с семенами сразу помещаются в грунт, что позволяет им на 100 процентов приживаться и уже через несколько дней мы начинаем видеть газон, - прокомментировал новшества Белов.

Техника для уборки на тротуарах

Техника для уборки на тротуарах

Мэр Саратова Исаев добавил, что все материалы для покраски бордюров и нанесения разметки на дорогах приобретены и будут использованы, как только позволит погода.

В Энгельсе отчитались. что уборку города ведут круглосуточно

В Энгельсе отчитались. что уборку города ведут круглосуточно

ИСТОЧНИК KP.RU

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