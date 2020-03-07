2020-03-07T10:16:41+03:00
Происшествия

В Калининске школьник ограбил женщину возле отделения Пенсионного фонда

Известно, что юный грабитель учится в 9 классе
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На улице Советская у дома №16 в Калининске произошло ограбление. Возле здания отделения Пенсионного фонда неизвестный парень напал на 35-летнюю прохожую и отобрал у нее кошелек с банковскими картами и одной тысячью рублей. Грабеж произошел среди дня, в 13.50 5 марта.

Полицейские вычислили и задержали грабителя – им оказался 16-летний ученик 9 класса, проживающий в селе Анастасьино.

У него нашли похищенный кошелек, парень признался в грабеже. Заведено уголовное дело, юны грабитель передан отцу взята подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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