В Калининске школьник ограбил женщину возле отделения Пенсионного фонда
Известно, что юный грабитель учится в 9 классе
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На улице Советская у дома №16 в Калининске произошло ограбление. Возле здания отделения Пенсионного фонда неизвестный парень напал на 35-летнюю прохожую и отобрал у нее кошелек с банковскими картами и одной тысячью рублей. Грабеж произошел среди дня, в 13.50 5 марта.
Полицейские вычислили и задержали грабителя – им оказался 16-летний ученик 9 класса, проживающий в селе Анастасьино.
У него нашли похищенный кошелек, парень признался в грабеже. Заведено уголовное дело, юны грабитель передан отцу взята подписка о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU