2020-03-07T09:16:08+03:00
Происшествия

Женщина-маляр украла четыре колеса у слесаря сантехника

Пропажу удалсоь обнаружить
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В поселке Солнечный Ленинского района в полицию пришел 36-летний слесарь сантехник и заявил, что обнаружил пропажу четырех колес. Автомобильные колеса «Бриджстоун» пропали из слесарного помещения в доме по улице 2-я Электронная в период с 18 февраля по 6 марта.

Сумму ущерба слесарь оценил в 20 тыс. рублей.

Полиция нашла подозреваемого – им оказалась 38-летняя женщина штукатур-маляр. Ранее не судимая она призналась в краже и вернула колеса.

Однако уголовное дело против нее возбудили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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