Женщина-маляр украла четыре колеса у слесаря сантехника
Пропажу удалсоь обнаружить
Изменить размер текста:
В поселке Солнечный Ленинского района в полицию пришел 36-летний слесарь сантехник и заявил, что обнаружил пропажу четырех колес. Автомобильные колеса «Бриджстоун» пропали из слесарного помещения в доме по улице 2-я Электронная в период с 18 февраля по 6 марта.
Сумму ущерба слесарь оценил в 20 тыс. рублей.
Полиция нашла подозреваемого – им оказалась 38-летняя женщина штукатур-маляр. Ранее не судимая она призналась в краже и вернула колеса.
Однако уголовное дело против нее возбудили.
ИСТОЧНИК KP.RU