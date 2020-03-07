Женщина-маляр украла четыре колеса у слесаря сантехника

7 Март 2020 2020-03-07T09:16:08+03:00

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В поселке Солнечный Ленинского района в полицию пришел 36-летний слесарь сантехник и заявил, что обнаружил пропажу четырех колес. Автомобильные колеса «Бриджстоун» пропали из слесарного помещения в доме по улице 2-я Электронная в период с 18 февраля по 6 марта.

Сумму ущерба слесарь оценил в 20 тыс. рублей.

Полиция нашла подозреваемого – им оказалась 38-летняя женщина штукатур-маляр. Ранее не судимая она призналась в краже и вернула колеса.

Однако уголовное дело против нее возбудили.

ИСТОЧНИК KP.RU