В Саратове пройдут субботние сельхозярмарки

6 Март 2020 2020-03-06T16:41:17+03:00

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В Саратове 7 марта пройдут традиционные субботние сельхозярмарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве печати и информации, ярмарки пройдут в поселках Юбилейный и Солнечный (на рынке «Топольчанский»), а также на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский».

Начало работы ярмарок — в 8 часов утра.

ИСТОЧНИК KP.RU