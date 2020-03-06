В Саратове пройдут субботние сельхозярмарки
Торговать начнут с восьми утра
На рынке "Топольчанский" состоится сельхозярмаркаФото: Екатерина Семенова
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В Саратове 7 марта пройдут традиционные субботние сельхозярмарки.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве печати и информации, ярмарки пройдут в поселках Юбилейный и Солнечный (на рынке «Топольчанский»), а также на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский».
Начало работы ярмарок — в 8 часов утра.
ИСТОЧНИК KP.RU