Дольщиков здания в центре Саратова взяла под крыло Татьяна Касаева

6 Март 2020 2020-03-06T16:41:46+03:00

Она пришла на место Ольги Баталиной

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На сегодняшнем заседании рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков, которое прошло 6 марта, в правительстве Саратовской области стало известно, кто будет куратором здания на перекрестке улиц Чапаева и Рабочей (ЖСК «Прометей») в Саратове.

Раньше этим занималась парламентарий ГД Ольга Баталина, которая недавно стала заместителем министра труда и социальной защиты РФ.

По просьбам дольщиков вместо нее курировать недострой попросили депутата Госдумы Татьяну Касаеву.

Та ответила, что готова к этой работе.

ИСТОЧНИК KP.RU