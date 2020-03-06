Дольщиков здания в центре Саратова взяла под крыло Татьяна Касаева
Она пришла на место Ольги Баталиной
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На сегодняшнем заседании рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков, которое прошло 6 марта, в правительстве Саратовской области стало известно, кто будет куратором здания на перекрестке улиц Чапаева и Рабочей (ЖСК «Прометей») в Саратове.
Раньше этим занималась парламентарий ГД Ольга Баталина, которая недавно стала заместителем министра труда и социальной защиты РФ.
По просьбам дольщиков вместо нее курировать недострой попросили депутата Госдумы Татьяну Касаеву.
Та ответила, что готова к этой работе.
ИСТОЧНИК KP.RU