Саратов входит в топ-30 «голодных» регионов России

6 Март 2020 2020-03-06T16:37:20+03:00

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Саратовская область оказалась на 59-м месте из 85 в рейтинге «голодных» регионов России.

Подсчетом занялось СМИ «Новые известия». Для этого официальную продуктовую корзину увеличили в каждом субъекте на 37% и сравнили результат с тем, сколько в среднем получает один житель региона по данным Росстата.

Статистика показала, что жители Саратовской области тратят на продукты 31,43% от своих доходов. Вообще этот показатель считается чем меньше, тем лучше. Ведь если после трат на закрытие этой потребности остаются деньги, значит, люди могут позволить себе одежду, развлечения, траты в других сферах. Например, в Люксембурге на еду тратят 8,4% доходов.

Меньше всего занимает эта статья расходов у жителей Ямало-Ненецкого (14,5% от доходов) и Ненецкого (17,4%) округов, третье место делят между собой Чукотка и Москва — 18,2%.

Антилидерами списка является Забайкальский край (50,90%), Республика Тыва (50,74%), Еврейская автономная область (43,29%).

КАК СЧИТАЛСЯ РЕЙТИНГ

Ранее авторы выяснили, что полноценная продуктовая корзина стоит приблизительно на 37% дороже официальной. Соответственно, они увеличили стоимость продуктовой корзины в каждом регионе на 37%, а полученное значение сравнили со среднедушевыми доходами в регионе по данным Росстата. Таким образом, узнали, какую долю от своих доходов люди вынуждены тратить на еду. (А разница цен на продукты в регионах уже изначально заложена в официальном прожиточном минимуме).

ИСТОЧНИК KP.RU