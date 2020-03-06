У проекта по ремонту тротуаров в Саратове появился сайт

6 Март 2020 2020-03-06T16:32:47+03:00

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Сегодня, 6 марта, мэр Саратова Михаил Исаев написал на своей странице в Instagram о запуске проекта по ремонту тротуаров — trotuar-saratov.ru.

- На портале отражена не только информация о данном проекте, но и размещена интерактивная карта, на которую нанесены все участки тротуаров, планируемые отремонтировать в 2020 году, — уточнил мэр.

На сайте можно найти информацию о том, к каким соцобъектам ведут улицы, площадь замены асфальта, телефоны ответственных лиц. А после проведения аукционов здесь появятся данные подрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU