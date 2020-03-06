Минэкономразвития Саратовской области: Средняя зарплата в регионе за 2019 год превысила 30 тыс. рублей

6 Март 2020 2020-03-06T16:28:41+03:00

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Согласно экспертной оценке Минэкономразвития Саратовской области, средняя зарплата в регионе по итогам 2019 года составила 30,5 — 31 тыс. рублей.

- В прошлом году губернатор области Валерий Радаев своим решением повысил целевые ориентиры по «указным» категориям, а для остальных работников бюджетной сферы распорядился индексировать зарплату на 9% вместо 3,9% — сверх инфляции. Кроме того, введены региональные доплаты молодым специалистам. Это потребовало дополнительных расходов областного бюджета в сумме свыше 2 млрд рублей, а на текущий год это уже более 5 млрд рублей. Эти средства удалось изыскать за счет развития экономики региона и дополнительной помощи из федерального бюджета, — рассказала профильный министр Юлий Швакова.

Также улучшены позиции по видам деятельности: образование (средний рост на 8%), здравоохранение и соцуслуги — 6,8%.

По области зарплата в декабре 2019 года составила 37 413,4 рубля — это 110,4% к уровню 2018 года, рост с начала года — 11 366 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU