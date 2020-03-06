2020-03-06T16:16:17+03:00
Общество

За присвоение Саратову звания «Город трудовой доблести» выступают 109 тыс. горожан

Все больше граждан оставляют свои подписи
Дарья Вострикова
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За присвоение Саратову почетного звания «Город трудовой доблести» выступают 109 тыс. горожан.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, все больше граждан поддерживают эту инициативу.

Президент РФ выступил с инициативой о присвоении городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, этого почетного звания.

Объединение «Любимый город» создало от имени местных жителей соответствующую петицию. Свои голоса можно отдать на улицах города, в торговых центрах, организациях и предприятиях.

Порядка 200 организаций и общественных объединений прислали письма в поддержку города.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев опубликовал на своей странице в соцсети Instagram видео, на котором артист России Евгений Миронов говорит о поддержке этой инициативы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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