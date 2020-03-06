За присвоение Саратову звания «Город трудовой доблести» выступают 109 тыс. горожан
За присвоение Саратову почетного звания «Город трудовой доблести» выступают 109 тыс. горожан.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, все больше граждан поддерживают эту инициативу.
Президент РФ выступил с инициативой о присвоении городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, этого почетного звания.
Объединение «Любимый город» создало от имени местных жителей соответствующую петицию. Свои голоса можно отдать на улицах города, в торговых центрах, организациях и предприятиях.
Порядка 200 организаций и общественных объединений прислали письма в поддержку города.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев опубликовал на своей странице в соцсети Instagram видео, на котором артист России Евгений Миронов говорит о поддержке этой инициативы.
ИСТОЧНИК KP.RU