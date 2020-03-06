2020-03-06T15:03:14+03:00
Общество

Пять улиц в Саратове почти на сутки останутся без воды

Идут работы на водопроводе
Дарья Вострикова
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В Саратове с 9:00 11 марта до 4:00 12 марта без воды останутся жители улицы Аэропорт, 19а, 30, Крайней, 251, 267, 268а, 269, 269/1, 270, 270а, 270а/1, 270Б, 291, 293, Симбирской, 154, 6-м Соколовогорском проезде, 16.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», эти ограничения связаны с работами на водопроводе.

Кроме того, с 6:00 11 марта до 3:00 12 марта без холодной воды останутся жители улицы Танкистов, 82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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