В Саратове мужчина пообещал помочь виновнику ДТП избежать наказания за 2,8 млн рублей
В Саратове возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по версии следствия, мужчина в 2016 году пообещал приятелю помочь его родственнику избежать уголовной ответственности за ДТП.
В автоаварии погибли два человека.
Злоумышленник потребовал за свои услуги деньги, а также мобильный телефон. Якобы он собирался передать ценности должностным лицам за содействие. Однако на деле не собирался этого делать.
С марта по май 2016 году приятель передал ему более 2,8 млн рублей, а также телефон на 16 тыс. рублей. Деньги и аппарат злоумышленник присвоил.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU