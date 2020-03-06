В Саратове мужчина пообещал помочь виновнику ДТП избежать наказания за 2,8 млн рублей

6 Март 2020 2020-03-06T14:24:58+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по версии следствия, мужчина в 2016 году пообещал приятелю помочь его родственнику избежать уголовной ответственности за ДТП.

В автоаварии погибли два человека.

Злоумышленник потребовал за свои услуги деньги, а также мобильный телефон. Якобы он собирался передать ценности должностным лицам за содействие. Однако на деле не собирался этого делать.

С марта по май 2016 году приятель передал ему более 2,8 млн рублей, а также телефон на 16 тыс. рублей. Деньги и аппарат злоумышленник присвоил.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU