В «Единой России» уверены, что «народный бюджет» позволит развивать инициативу жителей на местах

6 Март 2020 2020-03-06T12:42:55+03:00

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Люди заинтересованы в том, чтобы место их проживания было комфортным, поэтому предлагают реально интересные и нужные проекты, подчеркивает депутат Саратовской областной Думы Андрей Воробьев (фракция «Единая Россия»)

Законопроект «Единой России» об инициативном или, как его уже называют, «народном бюджетировании» принят Государственной Думой в первом чтении в четверг, 5 марта. Он позволит вовлекать все больше людей в процесс принятия важных решений на региональном или муниципальном уровнях — от благоустройства парков до ремонта сельских ДК. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

- Суть этого документа в том, что мы предлагаем ввести правовой механизм, который гарантированно позволит жителям в любом населенном пункте самим решать, на что нужно тратить бюджетные деньги в первую очередь. Когда за людей все решают чиновники, когда их не слушают и не слышат, наши граждане зачастую получают совсем не то, в чем действительно нуждаются. А ведь жителям всегда виднее, как сделать жизнь на их территории лучше. Именно поэтому они должны иметь возможность влиять на ситуацию, — уверен Турчак.

Он напомнил, что эту практику уже используют в ряде регионов.

- Мы уже видим убедительные результаты. Президент поддержал нашу инициативу распространить «народное бюджетирование» на всю страну, назвав такой принцип взаимодействия общества и власти «живым», и предложил в разы увеличить долю бюджетных расходов, направленных на решение вопросов, обозначенных гражданами. Но чтобы закон реально работал и не был формальным, я попрошу Совет руководителей фракций «Единой России» обсудить его в регионах, проанализировать лучшие практики и подготовить максимально проработанные предложения ко второму чтению в Госдуме, — заключил Турчак.

Законопроект направлен на исполнение Послания Президента и Поручений, которые он давал в ходе Советов по местному самоуправлению. Им предлагается закрепить инициативные проекты граждан в качестве особой формы непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления. Инициаторами проектов могут быть как группа граждан, органы общественного самоуправления (то есть повышается значение ТОСов), староста сельского населенного пункта, а также иные лица, которые осуществляют деятельность на территории данного МСУ или его части. Предусматривается положение, чтобы вносимые проекты действенно отражали мнение населения. С этой целью они должны рассматриваться на сходах, собраниях и конференциях граждан. Важная часть законопроекта – гарантия того, что инициативы граждан были обнародованы, поэтому обязательным условием является их опубличивание и размещение в сети «Интернет» и других средствах доставки информации.

- Многие жители области активно участвуют в голосовании за тот или иной объект для последующего благоустройства. Выступают со своими инициативами по приведению в порядок различных общественных пространств в городе, селе. Есть примеры, когда местная власть заинтересована в развитии населенного пункта, района, и там поддерживают предложения граждан, готовы к диалогу и открытому обсуждению. Люди искренне заинтересованы в том, чтобы место их проживания было комфортным, поэтому предлагают реально интересные и нужные проекты. Так в районах области появляются современные парки, в которые приходят семьи с детьми, детские и спортивные площадки, объекты, подчеркивающие историю конкретного города или села, — сказал Воробьев, подчеркнув, что подобные практики необходимо развивать и поддерживать.

Напомним, 3 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об инициативном («народном») бюджетировании. Он позволяет гражданам самим решать, на что в первую очередь потратить средства местных бюджетов. Ранее в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления Турчак сообщил Президенту России Владимиру Путину о том, что партия вместе с Правительством готовы внести соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента. Глава государства поддержал инициативу.

ИСТОЧНИК KP.RU