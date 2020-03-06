Депутат поздравила ветеранов-медиков с Международным женским днем

6 Март 2020 2020-03-06T12:31:15+03:00

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В Городском доме культуры и национального творчества депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская и члены Заводского отделения партии «Единая Россия» поздравили заслуженных ветеранов-медиков Заводского района с Международным женским днем, и вручили им подарки. Для гостей мероприятия была подготовлена развлекательная программа и накрыты столы для чаепития.

- В день Защитника Отечества у нас в Заводском районе Саратова поздравления принимали не только мужчины, но и женщины — ветераны Великой Отечественной.

Вот и теперь, когда мы чествовали женщин-врачей накануне 8 марта, компанию украсил один из лучших представителей сильной половины человечества — хирург, педагог Василий Филиппович Гладилин.

Многие из тех, кто собрался за праздничным столом, в годы Великой Отечественной войны работали в эвакуационных госпиталях. Только на территории Саратова их было более 30. Для них были выделены лучшие помещения школ, институтов, гостиниц и санаториев.

Развертывание около 200 эвакуационных госпиталей на территории Саратовской области стало возможным благодаря высококвалифицированным медицинским кадрам (2 438 врачей), коечному фонду клиник и больниц области (10,5 тыс. коек), серьезной медицинской школе.

Присвоение Саратову звания «Город трудовой доблести» — признание заслуг всех этих замечательных врачей, многие из которых еще в детстве, работая в эвакуационных госпиталях, увидели, сколь чудовищна война… — написала в своем Instagram-аккаунте litnevskaya.jm об этом мероприятии Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU