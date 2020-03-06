На голосование по поправкам в Конституцию намерены пойти 67% россиян

6 Март 2020 2020-03-06T12:08:06+03:00

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Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные об отношении россиян к общероссийскому голосованию по внесению правок в Конституцию Российской Федерации.

Как сообщает ВЦИОМ, информированность растет: 12 февраля о голосовании слышали 78% россиян, а 3 марта — 83%.

Планируют принять участие в голосовании 67% людей, а 41% из них выражают крайнюю степень уверенности в этом.

С 12 февраля количество декларирующих участие в голосовании увеличилось на 6%. Также каждый пятый пока не определился с окончательным решением (17%).

Среди тех, кто декларирует участие в голосовании, проголосует за предложенные изменения в Конституцию РФ каждый второй (55%, + 9% с 12 февраля).

Поправки, предложенные для оценки респондентам, получили высокий уровень поддержки и важности (85%-97%). Лидируют в топе предложений, получивших наивысший уровень поддержки, следующие инициативы: обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (97%), обеспечение государством социальной поддержки детям (96%), принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%), ежегодная индексация пенсии (94%), а также — неделимость территории РФ (94%) и запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета за рубежом (93%).

ИСТОЧНИК KP.RU