Работникам организации в Ленинском районе выплатили более 600 тыс. рублей долгов по зарплате
Трудящиеся не получали средств за декабрь
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Прокуратура Ленинского района Саратова выявила нарушения соблюдения трудового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, 68 работникам ООО «Элатто» недоплатили более 640 тыс. рублей за декабрь 2019 года.
Прокурор района в отношении руководителя предприятия и юридического лица возбудил административные производства.
Гендиректор получил представление, задолженность перед рабочими погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU