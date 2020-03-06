Работникам организации в Ленинском районе выплатили более 600 тыс. рублей долгов по зарплате

6 Март 2020 2020-03-06T12:00:02+03:00

Трудящиеся не получали средств за декабрь

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Прокуратура Ленинского района Саратова выявила нарушения соблюдения трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, 68 работникам ООО «Элатто» недоплатили более 640 тыс. рублей за декабрь 2019 года.

Прокурор района в отношении руководителя предприятия и юридического лица возбудил административные производства.

Гендиректор получил представление, задолженность перед рабочими погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU