2020-03-06T11:55:57+03:00
Общество

Саратовская заключенная выступила в финале всероссийского конкурса

Она исполнила эстрадную песню
Дарья Вострикова
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В канун празднования дня 8 Марта осужденная ИК-5 УФСИН России по Саратовской области по имени Дарья выступила в финале Всероссийского конкурса «А ну-ка,девушки!».

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН, она вошла в число восьми финалисток. Она открыла гала-концерт победителей, исполнила эстрадную песню, станцевала и прочитала свое стихотворение «Чтоб сбылись мои мечты». Девушке 21 год, она отбывает наказание на наркопреступление, ей осталось провести в местах лишения свободы еще шесть лет. Осужденная раскаивается в содеянном, работает на швейном участке, посещает школу, развивает свои творческие способности, чтобы после освобождения стать профессиональным хореографом. Ее перевели на отбывание наказания в отряде с облегченными условиями.

Отметим, что в первом этапе конкурса приняли участие 960 осужденных прекрасного пола.

Они пробовали свои силы в творческом конкурсе, рассказывали о родине, демонстрировали сшитые костюмы, демонстрировали кулинарные успехи.

Победительницей конкурса стала участница из ИК-2 УФСИН России по Чувашской Республике. Эта участница родилась в Саратове и в конкурсной номинации «Страна» в творческой форме представила рассказ о своей малой родине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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