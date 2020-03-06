Житель Красноармейского района отработает долг в 300 тыс. рублей по алиментам

6 Март 2020 2020-03-06T11:40:05+03:00

Мужчина не давал деньги на содержание своей дочки

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Суд признал 27-летнего жителя Красноармейского района виновным в неоднократной неуплате алиментов без уважительных причин.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, он должен был давать деньги на содержание своей пятилетней дочки.

Обязательные работы не вынудили его встать на учет в качестве безработного или устроиться на работу.

Общая сумма задолженности по алиментам превысила отметку в 300 тыс. рублей.

За это мужчина проведет пять месяцев на исправительных работах, десятую часть от своего дохода ему придется отдавать государству.

ИСТОЧНИК KP.RU