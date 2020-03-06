Житель Красноармейского района отработает долг в 300 тыс. рублей по алиментам
Мужчина не давал деньги на содержание своей дочки
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Суд признал 27-летнего жителя Красноармейского района виновным в неоднократной неуплате алиментов без уважительных причин.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, он должен был давать деньги на содержание своей пятилетней дочки.
Обязательные работы не вынудили его встать на учет в качестве безработного или устроиться на работу.
Общая сумма задолженности по алиментам превысила отметку в 300 тыс. рублей.
За это мужчина проведет пять месяцев на исправительных работах, десятую часть от своего дохода ему придется отдавать государству.
ИСТОЧНИК KP.RU