Саратовские ушуисты взяли семь медалей на чемпионате и Первенстве России

6 Март 2020 2020-03-06T11:31:38+03:00

Изменить размер текста: A A

С 29 февраля по 5 марта в Москве прошел чемпионат и Первенство России по традиционному ушу.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие более 450 спортсменов из 40 регионов России.

В первый день соревнований саратовские спортсмены получили три медали: второе место взяла Алена Мизинина и Дарья Вольнова, первое место выиграл Артем Вашкевич.

Второй день соревнований принес ушуистам еще четыре медали: на чемпионате России две серебряные медали взяли Анастасия Егорова и Алена Мизинина, на Первенстве России Артем Вашкевич завоевал серебро.

ИСТОЧНИК KP.RU