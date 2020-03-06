Молодой саратовец отправится в колонию за кражу батарей

6 Март 2020 2020-03-06T11:26:30+03:00

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Суд признал виновным 23-летнего рецидивиста из Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с 19 по 30 ноября 2019 года пьяный мужчина украл из двух автомобилей, припаркованных в Волжском районе, аккумуляторные батареи на сумму свыше 7 тыс. рублей.

После этого гражданин скрылся с места происшествия.

Подсудимый признал свою вину в зале суда, в содеянном раскаялся.

За свое преступление он проведет девять месяцев в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU