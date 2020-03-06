Мэрия Саратова не согласна с решением суда оставить рекламу на проспекте Кирова

6 Март 2020 2020-03-06T11:21:55+03:00

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В 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проводились масштабные работы по ремонту проспекта имени Кирова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, рекламные щиты, расположенные там, исключили из схемы размещения.

Поэтому администрация подала иск о том, чтобы убрать эти конструкции. Арбитражный суд Саратовской области отказал в его удовлетворении, мэрия подала апелляцию.

Архитекторы и реставраторы говорили о том, что реклама смотрится на пешеходной улице как инородное тело, поскольку проспект Кирова является исторически сложившейся средов, не видно парка Липки, площади Кирова и Крытого рынка. С этим согласны и горожане.

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- Это была раньше широкая улица. Мы любили проспект. Когда были комсомольцами, ходили с музыкой, гармошками, с плакатами, – вспоминает Галина Иевлева, которая с 1963 года работает в институте «Гипрониигаз»,расположенном в самом начале пешеходной улицы.

Администрация города будет предпринимать все возможные законные меры, чтобы освободить проспект от рекламных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU