Волжский район Саратова остался без воды
Ремонтируют водопровод на Соборной улице
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Сегодня, 6 марта, ориентировочно до 20:00 без воды остался ряд улиц в Волжском районе Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», причиной ограничений является ремонт на городских коммуникациях на Соборной улице, 76.
В их зону попали: улица Большая Горная от Мясницкой до Вознесенской, Мясницкая, Радищева, Соборная, Некрасова, Комсомольская, Октябрьская и Вознесенская: все улицы на участке от Большой Горной до Соколовой.
ИСТОЧНИК KP.RU