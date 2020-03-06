Волжский район Саратова остался без воды

6 Март 2020 2020-03-06T11:02:19+03:00

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Сегодня, 6 марта, ориентировочно до 20:00 без воды остался ряд улиц в Волжском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», причиной ограничений является ремонт на городских коммуникациях на Соборной улице, 76.

В их зону попали: улица Большая Горная от Мясницкой до Вознесенской, Мясницкая, Радищева, Соборная, Некрасова, Комсомольская, Октябрьская и Вознесенская: все улицы на участке от Большой Горной до Соколовой.

ИСТОЧНИК KP.RU