В техникуме Энгельса прошла встреча с ветераном ВОВ
Алла Клеймёнова пережила блокаду
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В энгельсском техникуме прошла встреча с ветераном Великой Отечественной войны Аллой Клеймёновой, пережившей блокаду.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, ветеран рассказала о том, что ей пришлось пережить, представила свои стихи.
Студенты-участники патриотического клуба «Витязь» подготовили выступление. Коллектив учреждения выразил благодарность ветерану и всем ветеранам Великой Отечественной войны за тот подвиг, который совершили жители блокадного Ленинграда, за помощь в воспитании молодого поколения.
ИСТОЧНИК KP.RU