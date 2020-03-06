В техникуме Энгельса прошла встреча с ветераном ВОВ

6 Март 2020 2020-03-06T12:57:41+03:00

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В энгельсском техникуме прошла встреча с ветераном Великой Отечественной войны Аллой Клеймёновой, пережившей блокаду.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, ветеран рассказала о том, что ей пришлось пережить, представила свои стихи.

Студенты-участники патриотического клуба «Витязь» подготовили выступление. Коллектив учреждения выразил благодарность ветерану и всем ветеранам Великой Отечественной войны за тот подвиг, который совершили жители блокадного Ленинграда, за помощь в воспитании молодого поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU