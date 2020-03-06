Саратов ждет потепление на выходных

6 Март 2020 2020-03-06T12:53:57+03:00

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В эти выходные в Саратовской области будет облачная погода с прояснениями без существенных осадков.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6–11 м/с, 7 и 8 марта местами его порывы достигнут 15–20 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -2…+3 градусов, на северо-востоке региона — до -6, днем 8 и 9 числа поднимется до +3…+8 градусов, в южной половине области — до +13.

В Саратове ночные температуры ожидаются в районе 0, завтра днем будет +3…+5 градусов, сильный юго-восточный ветер, местами порывы достигнут 15–17 м/с, 8 марта днем потеплеет до +6…+8 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 8–13 м/с. Уже 9 числа ветер будет южный и слабый: с порывами 5–10 м/с, при температуре от 8 до 10 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU