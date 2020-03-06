2020-03-06T12:53:57+03:00
Общество

Саратов ждет потепление на выходных

Осадков не ожидается
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В эти выходные в Саратовской области будет облачная погода с прояснениями без существенных осадков.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6–11 м/с, 7 и 8 марта местами его порывы достигнут 15–20 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -2…+3 градусов, на северо-востоке региона — до -6, днем 8 и 9 числа поднимется до +3…+8 градусов, в южной половине области — до +13.

В Саратове ночные температуры ожидаются в районе 0, завтра днем будет +3…+5 градусов, сильный юго-восточный ветер, местами порывы достигнут 15–17 м/с, 8 марта днем потеплеет до +6…+8 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 8–13 м/с. Уже 9 числа ветер будет южный и слабый: с порывами 5–10 м/с, при температуре от 8 до 10 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Питерке горел деревянный дом
В «Единой России» уверены, что «народный бюджет» позволит развивать инициативу жителей на местах
Пропавший в Саратове Дмитрий Темников найден
Депутат поздравила ветеранов-медиков с Международным женским днем
В Президентской академии обучат компьютерной грамотности 200 пенсионеров
В Саратове полыхал дом на 8-й Нагорной улице
На голосование по поправкам в Конституцию намерены пойти 67% россиян
Работникам организации в Ленинском районе выплатили более 600 тыс. рублей долгов по зарплате
Саратовская заключенная выступила в финале всероссийского конкурса
Житель Красноармейского района отработает долг в 300 тыс. рублей по алиментам
Саратовские ушуисты взяли семь медалей на чемпионате и Первенстве России
Прекращены поиски пропавшего в Марксе пенсионера
Молодой саратовец отправится в колонию за кражу батарей
Мэрия Саратова не согласна с решением суда оставить рекламу на проспекте Кирова
Волжский район Саратова остался без воды
В техникуме Энгельса прошла встреча с ветераном ВОВ
Саратов ждет потепление на выходных
В Саратове снесут дома на улице Разина и во 2-м Пугачевском поселке
Мошенники оставили жительницу Саратова без денег и тюльпанов
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
В приютах Саратова животных будут стерилизовать и вакцинировать
Сбитый Volkswagen на Московском шоссе мужчина скончался в больнице
Около стадиона «Волга» в Саратове девочка попала под колеса иномарки
В «Единой России» будут добиваться обеспечения всех нуждающихся ветеранов техническими средствами реабилитации
Энгельсские спортсменки взяли семь призовых мест турнира по художественной гимнастике
Блокбастер «Вторжение» стал доступен в Wink на эксклюзивных правах
Житель Ртищевского района ограбил магазин ради двух пачек сигарет
Волонтеры ищут записи регистраторов для поисков пропавшего пенсионера под Марксом