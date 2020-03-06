В Саратове снесут дома на улице Разина и во 2-м Пугачевском поселке
Здания признаны аварийными
Изменить размер текста:
В Саратове снесут дома на улице Разина и во 2-м Пугачевском поселке.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
На улице Разина предписано снести дом №38и. Он был признан аварийным 9 декабря 2019 года. По распоряжению Михаил Исаева, жильцы должны быть отселены, и дома снесены до 10 декабря 2020 года.
Дом на 1-й Линии, 1д во 2-м Пугачевском поселке должен быть снесен до 1 декабря. При этом чиновникам предписано не допустить повторного заселения строения.
ИСТОЧНИК KP.RU