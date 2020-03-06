2020-03-06T12:38:40+03:00
Общество

В приютах Саратова животных будут стерилизовать и вакцинировать

У животных должна быть зона для выгула
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Правительство Саратовской области утвердили порядок деятельности приютов и установлены нормы содержания в них животных.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, добровольцы и граждане имеют право посещать приюты для животных, независимо от их формы собственности во время режима работы учреждения, кроме времени, когда проводится санитарная обработка или дезинфекция помещения. Действия должны попадать под правила, которые должна разработать администрация приюта.

На территории должна быть зона для выгула, подсобки для хранения кормов и приготовления пищи, проведения карантинных мероприятий, ветпункт.

Определены параметры помещений, вольеров, клеток и будок для собак различных размеров.

Предусмотрено содержание в том числе диких животных.

В день их поступления в приют особь нужно будет регистрировать, заводить карточку, маркировку, проводить ветеринарный осмотр.

Животных будут вакцинировать от бешенства и других заболеваний, половозрелых будут стерилизовать.

Умерщвлять четвероногих запрещено, за исключением случаев, если нужно прекратить их страдания из-за острой травмы или неизлечимого заболевания. Эвтаназию будут проводить гуманными методами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Питерке горел деревянный дом
В «Единой России» уверены, что «народный бюджет» позволит развивать инициативу жителей на местах
Пропавший в Саратове Дмитрий Темников найден
Депутат поздравила ветеранов-медиков с Международным женским днем
В Президентской академии обучат компьютерной грамотности 200 пенсионеров
В Саратове полыхал дом на 8-й Нагорной улице
На голосование по поправкам в Конституцию намерены пойти 67% россиян
Работникам организации в Ленинском районе выплатили более 600 тыс. рублей долгов по зарплате
Саратовская заключенная выступила в финале всероссийского конкурса
Житель Красноармейского района отработает долг в 300 тыс. рублей по алиментам
Саратовские ушуисты взяли семь медалей на чемпионате и Первенстве России
Прекращены поиски пропавшего в Марксе пенсионера
Молодой саратовец отправится в колонию за кражу батарей
Мэрия Саратова не согласна с решением суда оставить рекламу на проспекте Кирова
Волжский район Саратова остался без воды
В техникуме Энгельса прошла встреча с ветераном ВОВ
Саратов ждет потепление на выходных
В Саратове снесут дома на улице Разина и во 2-м Пугачевском поселке
Мошенники оставили жительницу Саратова без денег и тюльпанов
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
В приютах Саратова животных будут стерилизовать и вакцинировать
Сбитый Volkswagen на Московском шоссе мужчина скончался в больнице
Около стадиона «Волга» в Саратове девочка попала под колеса иномарки
В «Единой России» будут добиваться обеспечения всех нуждающихся ветеранов техническими средствами реабилитации
Энгельсские спортсменки взяли семь призовых мест турнира по художественной гимнастике
Блокбастер «Вторжение» стал доступен в Wink на эксклюзивных правах
Житель Ртищевского района ограбил магазин ради двух пачек сигарет
Волонтеры ищут записи регистраторов для поисков пропавшего пенсионера под Марксом