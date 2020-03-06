В приютах Саратова животных будут стерилизовать и вакцинировать

6 Март 2020 2020-03-06T12:38:40+03:00

У животных должна быть зона для выгула

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Правительство Саратовской области утвердили порядок деятельности приютов и установлены нормы содержания в них животных.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, добровольцы и граждане имеют право посещать приюты для животных, независимо от их формы собственности во время режима работы учреждения, кроме времени, когда проводится санитарная обработка или дезинфекция помещения. Действия должны попадать под правила, которые должна разработать администрация приюта.

На территории должна быть зона для выгула, подсобки для хранения кормов и приготовления пищи, проведения карантинных мероприятий, ветпункт.

Определены параметры помещений, вольеров, клеток и будок для собак различных размеров.

Предусмотрено содержание в том числе диких животных.

В день их поступления в приют особь нужно будет регистрировать, заводить карточку, маркировку, проводить ветеринарный осмотр.

Животных будут вакцинировать от бешенства и других заболеваний, половозрелых будут стерилизовать.

Умерщвлять четвероногих запрещено, за исключением случаев, если нужно прекратить их страдания из-за острой травмы или неизлечимого заболевания. Эвтаназию будут проводить гуманными методами.

ИСТОЧНИК KP.RU