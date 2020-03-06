Сбитый Volkswagen на Московском шоссе мужчина скончался в больнице
Гражданин переходил дорогу в неположенном месте
Изменить размер текста:
Вчера, 5 марта, в Ленинском районе напротив дома №21 на Московском шоссе 37-летний водитель Volkswagen Passat сбил 49-летнего гражданина, который переходил дорогу в неположенном месте.
Как сообщает портал «ЧП-Саратов», пострадавшего бригада «скорой помощи» доставила в медицинское учреждение, где он скончался от полученных травм.
Обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU