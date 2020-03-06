Сбитый Volkswagen на Московском шоссе мужчина скончался в больнице

6 Март 2020 2020-03-06T10:19:15+03:00

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Вчера, 5 марта, в Ленинском районе напротив дома №21 на Московском шоссе 37-летний водитель Volkswagen Passat сбил 49-летнего гражданина, который переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщает портал «ЧП-Саратов», пострадавшего бригада «скорой помощи» доставила в медицинское учреждение, где он скончался от полученных травм.

Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU