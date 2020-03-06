Около стадиона «Волга» в Саратове девочка попала под колеса иномарки
Ребенок шел по пешеходному переходу
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В Саратове сегодня утром, 6 марта, недалеко от стадиона «Волга» BMW сбила 13-летнюю девочку.
- Авария произошла примерно в 08:00 на проспекте Энтузиастов, напротив дома №18а, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.
Ребенок шел через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал 31-летний водитель.
После осмотра медиков девочку отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU