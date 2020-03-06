Около стадиона «Волга» в Саратове девочка попала под колеса иномарки

6 Март 2020 2020-03-06T09:54:20+03:00

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В Саратове сегодня утром, 6 марта, недалеко от стадиона «Волга» BMW сбила 13-летнюю девочку.

- Авария произошла примерно в 08:00 на проспекте Энтузиастов, напротив дома №18а, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

Ребенок шел через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал 31-летний водитель.

После осмотра медиков девочку отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU