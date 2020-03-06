Энгельсские спортсменки взяли семь призовых мест турнира по художественной гимнастике

6 Март 2020 2020-03-06T09:44:03+03:00

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В Нижнем Новгороде прошло открытое первенство по художественной гимнастике спортивного клуба «Rhythmic Stars».

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, воспитанницы энгельсской спортивной школы «Центральная» взяли семь призовых мест состязания.

Первое место взяла Валерия Кора и Диана Ненашева, серебро досталось Делии Джумагазиевой и Софье Лунёвой, бронзу выиграла Анна Колбас, Арина Дзецул, Александра Лаврова.

Всего в состязаниях приняли участие более 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU