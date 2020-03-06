Энгельсские спортсменки взяли семь призовых мест турнира по художественной гимнастике
Состязания прошли в Нижнем Новгороде
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В Нижнем Новгороде прошло открытое первенство по художественной гимнастике спортивного клуба «Rhythmic Stars».
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, воспитанницы энгельсской спортивной школы «Центральная» взяли семь призовых мест состязания.
Первое место взяла Валерия Кора и Диана Ненашева, серебро досталось Делии Джумагазиевой и Софье Лунёвой, бронзу выиграла Анна Колбас, Арина Дзецул, Александра Лаврова.
Всего в состязаниях приняли участие более 200 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU