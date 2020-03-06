Житель Ртищевского района ограбил магазин ради двух пачек сигарет
Он угрожал оружием
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Прокуратура Саратовской области контролирует расследование уголовного дела по факту разбойного нападения.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, вечером 1 марта 37-летний рецидивист из Ртищевского района зашел в магазин в Волжском районе Саратова и угрожал предметом, похожим на пистолет.
Он напал на продавца и отобрал две пачки сигарет LD.
Похищенное было частично изъято, злоумышленника задержали.
На него завели уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU