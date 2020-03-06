Волонтеры ищут записи регистраторов для поисков пропавшего пенсионера под Марксом
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Саратовский отряд «Лиза Алерт» ищет водителей с регистраторами, видео с которых могут помочь поиску пропавшего Алексея Кулешова.
- Нужны видеозаписи с регистраторов и персональных камер из автомобилей, которые проезжали 5 марта 2020 года, начиная с 13:00 по участку дороги от Маркса до села Орловское, — сообщили волонтеры в своей группе.
Если вы проезжали вчера там, то отправьте видео или ссылки на них на почту lizaalert64@gmail.com или в комментариях под этой записью.
ИСТОЧНИК KP.RU