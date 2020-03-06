Волонтеры ищут записи регистраторов для поисков пропавшего пенсионера под Марксом

6 Март 2020 2020-03-06T09:19:56+03:00

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Саратовский отряд «Лиза Алерт» ищет водителей с регистраторами, видео с которых могут помочь поиску пропавшего Алексея Кулешова.

- Нужны видеозаписи с регистраторов и персональных камер из автомобилей, которые проезжали 5 марта 2020 года, начиная с 13:00 по участку дороги от Маркса до села Орловское, — сообщили волонтеры в своей группе.

Если вы проезжали вчера там, то отправьте видео или ссылки на них на почту lizaalert64@gmail.com или в комментариях под этой записью.

ИСТОЧНИК KP.RU