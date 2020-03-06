2020-03-06T09:42:19+03:00
Общество

На радио «Комсомольская правда» бизнесмены расскажут саратовцам о пользе для города

Стартует проект «Точка ОПОРЫ»
Екатерина Семенова
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На радио «Комсомольская правда» в Саратове стартует новый проект.

Радио «Комсомольская правда» и Саратовское отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» запускают совместный проект — «Точка ОПОРЫ».

Каждую субботу в 15:45 известные предприниматели Саратовской области в эфире радио на волне 90,6 FM ответят на главный вопрос: чем малый бизнес полезен нашему городу и его жителям?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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