На радио «Комсомольская правда» бизнесмены расскажут саратовцам о пользе для города
Стартует проект «Точка ОПОРЫ»
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На радио «Комсомольская правда» в Саратове стартует новый проект.
Радио «Комсомольская правда» и Саратовское отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» запускают совместный проект — «Точка ОПОРЫ».
Каждую субботу в 15:45 известные предприниматели Саратовской области в эфире радио на волне 90,6 FM ответят на главный вопрос: чем малый бизнес полезен нашему городу и его жителям?
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ИСТОЧНИК KP.RU